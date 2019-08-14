Бывший чиновник Внутренней Монголии Ли Шижун приговорен к пожизненному тюремному заключению

Иллюстративное фото

CA-NEWS (MNG) - Бывший секретарь партгруппы Комитета содействия развитию международной торговли автономного района Внутренняя Монголия (Северный Китай) Ли Шижун был приговорен к бессрочному тюремному заключению с пожизненным лишением политических прав и конфискацией всего личного имущества за ряд преступлений, включающих в себя коррупцию, взяточничество, незаконное использование казенных средств, злоупотребление властью и нарушение служебных обязанностей, передает Xinhua.



Приговор был внесен на днях Народным судом средней ступени города Хух-Хото в качестве суда первой инстанции.

Судом было установлено, что за период с 2002 года обвиняемый, занимая посты вице-мэра города Ордос, секретаря партгруппы и начальника Управления земельных и природных ресурсов Внутренней Монголии, получил от других лиц в виде взяток в общей сложности 84,52 млн юаней, а также определенные суммы в американских долларах, евро, сянганских долларах и золотые средства.

Подсудимый в личных интересах самовольно использовал казенные средства в размере 150 млн юаней для коммерческой деятельности предприятий.

Он, злоупотребляя служебным положением, отдельно и в сговоре с другими незаконно присвоил общественное имущество на сумму более чем 930 тыс. юаней.

Кроме того, деятельность Ли Шижуна в сфере строительных проектов принесла стране экономические потери на общую сумму 180 млн юаней.