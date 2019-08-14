РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  14 августа 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Бывший чиновник Внутренней Монголии Ли Шижун приговорен к пожизненному тюремному заключению
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CA-NEWS (MNG) -  Бывший секретарь партгруппы Комитета содействия развитию международной торговли автономного района Внутренняя Монголия (Северный Китай) Ли Шижун был приговорен к бессрочному тюремному заключению с пожизненным лишением политических прав и конфискацией всего личного имущества за ряд преступлений, включающих в себя коррупцию, взяточничество, незаконное использование казенных средств, злоупотребление властью и нарушение служебных обязанностей, передает Xinhua.

Приговор был внесен на днях Народным судом средней ступени города Хух-Хото в качестве суда первой инстанции.

Судом было установлено, что за период с 2002 года обвиняемый, занимая посты вице-мэра города Ордос, секретаря партгруппы и начальника Управления земельных и природных ресурсов Внутренней Монголии, получил от других лиц в виде взяток в общей сложности 84,52 млн юаней, а также определенные суммы в американских долларах, евро, сянганских долларах и золотые средства.

Подсудимый в личных интересах самовольно использовал казенные средства в размере 150 млн юаней для коммерческой деятельности предприятий.

Он, злоупотребляя служебным положением, отдельно и в сговоре с другими незаконно присвоил общественное имущество на сумму более чем 930 тыс. юаней.

Кроме того, деятельность Ли Шижуна в сфере строительных проектов принесла стране экономические потери на общую сумму 180 млн юаней.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Посол Таджикистана встретился с управляющим госбанка Пакистана
  • Никто не может штрафовать за не пошедших в школу шестилеток, - министр образования Казахстана
  • В Казахстане предложили ужесточить наказание за изнасилование и создать открытую базу данных насильников
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×