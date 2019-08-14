Узбекистан внедрит систему частичного субсидирования туроператоров и авиаперевозчиков

CA-NEWS (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев 12 августа текущего года подписал указ, согласно которому с 1 января 2020 года республика будет компенсировать авиаперевозчикам или туроператорам часть затрат по организации чартерных рейсов из других стран — в целях развития туристической индустрии.

Компенсации будут выплачиваться наполовину из госбюджета, наполовину из Фонда поддержки туристической сферы, контролируемого Госкомтуризма. За каждого привезенного в страну чартерным рейсом иностранного туриста авиакомпании или туроператоры получат по $20, а в зимний сезон — с 20 ноября по 20 февраля — по $50.

Единственным условием выплаты компенсаций является срок пребывания иностранца в Узбекистане — он должен быть не короче пяти ночевок.

Курирующий вопросы социального развития вице-премьер правительства республики Азиз Абдухакимов уточнил, что такая система субсидий впервые внедряется на территории СНГ. «Если брать среднемагистральные самолеты со 150 пассажирами, то выходит 3000 долларов за самолет [в летний период]. Это примерно соответствует той сумме, которую платят турецкие власти… Мы хотим организовать огромное количество чартеров в Узбекистан. Это даст большой рывок для развития туризма», — заявил он в интервью местным СМИ.

Чиновник добавил, что президент республики поручил правительству нарастить турпоток в страну до 10 млн человек. В 2016 году Узбекистан посетили 1,3 млн иностранных туристов, в 2017 году их численность достигла 2,7 млн человек, в 2018 году — 5,4 млн человек, а в 2019 году ожидается 6,3-6,4 млн человек.

Абдухакимов отметил, что внедрение системы субсидирования чартеров вкупе с открытием новых международных аэропортов должно «дать желаемый результат».