Бывший генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун посетит Монголию

CA-NEWS (MNG) - По инициативе министерства иностранных дел Монголии на Азиатском форуме Боао (АФБ) впервые с 19 по 21 августа пройдет Улан-Баторская конференция АФБ.

Улан-Баторская конференция будет проходить на тему «Согласованные действия для общего развития в новую эру»; это главная тема зарубежных конференций АФБ. С основным докладом на мероприятии выступит Пан Ги Мун, председатель Азиатского форума Боао и бывший Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций.

После того, как АФБ на своей ежегодной конференции призвал поддерживать многосторонность и свободную торговлю, форум, по просьбе правительства Монголии, отправится в глубь Азии, чтобы создать новую открытую и инклюзивную платформу для взаимовыгодного сотрудничества, помогая Монголии развивать ее экономику, используя свои ресурсы. Совместно с Монголией, АФБ привержено развитию свободной торговли и многостороннего сотрудничества для общего развития и процветания. В этот памятный год также откроется Улан-Баторская конференция АФБ в честь дружбы Монголии и КНР.

Пользуясь этой важной исторической возможностью 70-летия установления дипломатических отношений между Монголией и Китаем, на конференции будет достигнут важный консенсус, достигнутый двумя лидерами, по созданию платформы для оптимизации структуры двусторонней торговли, использования потенциала инвестиций и сотрудничества и содействия прагматичное сотрудничество между двумя странами, говорится на брифинге.

В новую эпоху АФБ желает помочь согласовать «дорогу развития» Монголии с инициативе «Пояс и путь», чтобы способствовать более ощутимым результатам трехстороннего экономического коридора, тем самым способствуя региональному соединению и сотрудничеству.

На интерактивных параллельных сессиях будут обсуждаться такие темы, как «Новое направление: согласование с инициативе «Пояс и путь» и «Дорога развития», «Связность: расширение горизонтов в региональном сотрудничестве» и «Общая цель: зеленое развитие».

Цель этой конференции - достичь консенсуса и обеспечить интеллектуальную поддержку Монголии, чтобы лучше согласовать ее стратегию развития с региональными инициативами, а также обеспечить стабильное и устойчивое сотрудничество по маршрутам «Пояс и путь», чтобы принести пользу местным и региональным жителям.

Бывший генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, Д. Цогтбаатар, министр иностранных дел Монголии, Ли Баодун, генеральный секретарь АФБ, Син Хаймин, посол Китая в Монголии, Армида Сальсия Алишахбана, исполнительный секретарь ЭСКАТО ООН, Б. Баянжаргал, председатель Делового совета Монголии, и Мэн Сяосу, вице-президент Международного совета Китая по развитию многонациональных корпораций, примут участие в конференции и выступят на ней. В таких сессиях, как «Возможности для бизнеса: инвестиционный климат в Монголии», «Диалог бизнес-лидеров лицом к лицу» и «Посещения предприятий Монголии», соберутся ведущие предприятия из Китая и Монголии и расскажут о потенциале сотрудничества.