Facebook нанимал работников для расшифровки голосовых сообщений пользователей

CA-NEWS (CA) - Компания Facebook нанимала подрядчиков за деньги, чтобы они расшифровывали голосовые сообщения пользователей, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

В компании при этом подтвердили информацию, но сказали, что прекратили расшифровывать аудиосообщения после того, как в других компаниях начались проверки из-за утечки личных разговоров.

Сообщения прослушивались сторонними людьми. Сами подрядчики не знали, зачем они расшифровывают аудиозаписи. Facebook не уведомлял пользователей о том, что их сообщения просматриваются другими людьми.

Компания утверждает, что пользователи соглашались на это, выбирая специальную опцию в приложении Messenger.

Политика использования данных Facebook предусматривает сбор «контента, сообщений и другой информации, которую вы предоставляете» при «отправке сообщений или общении друг с другом». Конкретных упоминаний про аудио нет, отмечает Bloomberg.

Политика использования данных Facebook предусматривает сбор «контента, сообщений и другой информации, которую вы предоставляете» при «отправке сообщений или общении друг с другом». Конкретных упоминаний про аудио нет, замечает Bloomberg.



Подробнее на РБК:

https://www.rbc.ru/technology_and_media/14/08/2019/5d5347339a79476df0052962?utm_source=amp_full-link&fbclid=IwAR3ab8s39p5lTK-ZVS2d-1M92ynth9VcLY386MKWLEkMubQ8IK-OA1cbqns

Политика использования данных Facebook предусматривает сбор «контента, сообщений и другой информации, которую вы предоставляете» при «отправке сообщений или общении друг с другом». Конкретных упоминаний про аудио нет, замечает Bloomberg.



Подробнее на РБК:

https://www.rbc.ru/technology_and_media/14/08/2019/5d5347339a79476df0052962?utm_source=amp_full-link&fbclid=IwAR3ab8s39p5lTK-ZVS2d-1M92ynth9VcLY386MKWLEkMubQ8IK-OA1cbqns