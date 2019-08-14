В аэропортах Узбекистана введут режим «открытое небо» при перевозке граждан иностранных государств

CA-NEWS (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев ввел в четырех аэропортах страны режим «открытого неба», позволяющий принимать самолеты зарубежных авиаперевозчиков.

Режим «Открытое небо» 1 октября текущего года вводится в международных аэропортах «Карши», «Нукус» и «Термез» с применением «пятой свободы воздуха», а также «Бухара» с применением «пятой свободы воздуха» при перевозке граждан иностранных государств. Об этом говорится в указе президента Шавката Мирзиёева «О мерах по дальнейшему развитию сферы туризма в Республике Узбекистан».

Министерству транспорта совместно с Министерством иностранных дел в двухмесячный срок поручено обеспечить информирование авиационных властей иностранных государств и зарубежных авиаперевозчиков, в том числе по дипломатическим каналам, о перечне международных аэропортов Узбекистана, в которых вводится режим «Открытое небо».

Договор по открытому небу (The Treaty on Open Skies) — многосторонний международный договор, подписанный 24 марта 1992 года Хельсинки представителями 23 государств-членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Целью договора является содействие укреплению доверия между государствами через совершенствование механизмов контроля за военной деятельностью и за соблюдением действующих договоров в области контроля над вооружениями. Договор устанавливает режим открытого неба, цель которого — обеспечить возможность его участникам совершать облёты территорий друг друга.