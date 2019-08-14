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  14 августа 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Шавкат Мирзиёев принял президента АБИИ Цзинь Лицюна

CA-NEWS (UZ) -  Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 13 августа принял делегацию Азиатского банка инфраструктурных инвестиций во главе с президентом Цзинь Лицюнем.

Глава государства с удовлетворением отметил положительную динамику развития взаимовыгодного сотрудничества между Узбекистаном и АБИ, сообщила пресс-служба главы государства.

Президент АБИИ выразил признательность главе государства за теплый прием и полностью поддержал предложение о принятии конкретных шагов по ускорению реализации приоритетных проектов в республике.

Цзинь Лицюнь также подтвердил твердую приверженность банка укреплять полномасштабное сотрудничество с Узбекистаном в целях обеспечения устойчивого развития нашей страны и всего региона Центральной Азии.

В настоящее время завершается подготовка первых инвестиционных проектов по развитию систем водоснабжения и канализации, реконструкции автомобильных дорог в Бухарской области на сумму более $1,3 миллиарда.

Прорабатываются перспективные проекты по модернизации социальной, коммунальной и транспортной инфраструктуры в Каракалпакстане и других регионах республики, финансированию промышленных предприятий и малых инфраструктурных проектов, а также развитию региональной торговли на общую сумму свыше $1,6 миллиарда.

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