Иран выступил против выхода Туркменистана через Азербайджан на газовый рынок ЕС

CA-NEWS (TM) - Иран выступает против строительства газопровода в Каспийском море, так как он может нанести серьезный ущерб экологии региона, сообщает РИА Новости, ссылаясь на представителя National Gas Company (Иран) Бехруза Намдари.

"Строительство газопровода с востока на запад Каспийского моря может нанести сильный ущерб экологии региона.... Иран выступает против его строительства", - заявил Намдари, выступая на Каспийском экономическом форуме.

Он напомнил, что Иран предлагает соседям пользоваться его инфраструктурой - газопроводами и терминалами - для поставки газа на мировые рынки.

Строительство газопровода должно быть согласовано всеми членами «каспийской пятерки», насчитывающей Азербайджан, Иран, Россию, Казахстан и Туркмению. При этом накануне первый замглавы аппарата российского правительства Сергей Приходько также высказался против прокладки трубопровода через Каспий. Он отметил, что сохранение уникальной экосистемы этого моря, безусловно, приоритетнее «любых гипотетических экономических проектов», отмечает ТАСС.