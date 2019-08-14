РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  14 августа 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Иран выступил против выхода Туркменистана через Азербайджан на газовый рынок ЕС

CA-NEWS (TM) -  Иран выступает против строительства газопровода в Каспийском море, так как он может нанести серьезный ущерб экологии региона, сообщает РИА Новости, ссылаясь на представителя National Gas Company (Иран) Бехруза Намдари.

"Строительство газопровода с востока на запад Каспийского моря может нанести сильный ущерб экологии региона.... Иран выступает против его строительства", - заявил Намдари, выступая на Каспийском экономическом форуме.

Он напомнил, что Иран предлагает соседям пользоваться его инфраструктурой - газопроводами и терминалами - для поставки газа на мировые рынки.

Строительство газопровода должно быть согласовано всеми членами «каспийской пятерки», насчитывающей Азербайджан, Иран, Россию, Казахстан и Туркмению. При этом накануне первый замглавы аппарата российского правительства Сергей Приходько также высказался против прокладки трубопровода через Каспий. Он отметил, что сохранение уникальной экосистемы этого моря, безусловно, приоритетнее «любых гипотетических экономических проектов», отмечает ТАСС.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • В Казахстане предложили ужесточить наказание за изнасилование и создать открытую базу данных насильников
  • В России завели дело на гражданина Таджикистана, который пытался провести БАДы для похудения
  • В Узбекистане открыли новое месторождение нефти
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×