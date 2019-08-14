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  14 августа 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Угроза селя в Алматы: эвакуацию отменили
фото: tengrinews.kz.
фото: tengrinews.kz.

CA-NEWS (KZ) -  В Алматы из зоны, где прошел сель, эвакуировать людей не будут, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Отмечается, что в эвакуации нет необходимости. Ситуация нормализовалась. Уровень воды начал спадать, угроза миновала. "Эвакуации не будет, вода пошла на спад", - проинформировал пресс-секретарь акима Алматы Бакытжана Сагинтаева Асет Мукажанов.

14 августа жители Алматы стали рассылать сообщения о селевой опасности. Людей оповестили через мегафоны и призвали быть готовыми к эвакуации.

Позже в акимате Алматы подтвердили угрозу схода селя. "Прошел селевой выброс в небольшом объеме в Наурызбайском районе. Определили пункты сбора пострадавших и сборно-эвакуационные пункты. Предупреждаем, выводим население. Мобилизованы все службы города, угрозы для близлежащих населенных пунктов нет", - сообщили в ДЧС города.

На данный момент на месте работают все экстренные службы.

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