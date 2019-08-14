В Ташкенте из колонии-поселения сбежал заключенный

CA-NEWS (UZ) - Приблизительно месяц назад из колонии-поселения №51 в городе Ташкенте сбежал 43-летний заключенный Олимжон Абдуллаев, передает centralasian.org.

По словам сотрудника Главного управления исполнения наказаний (ГУИН) МВД Узбекистана, заключенный Олимжон Абдуллаев, сбежавший из колонии-поселения №51 в Яшнабадском районе города Ташкента в начале этого месяца, объявлен в розыск. По словам чиновника, заключенный-беглец отбывал двадцатилетнее наказание за «умышленное убийство».

– После того, как этот заключенный 15 лет отсидел в тюрьме, его перевели в колонию-поселение. До полного освобождения ему оставалось еще 5 лет. Однако, вступив в преступный сговор с нужными людьми, он получил паспорт и сбежал из колонии-поселения, – сказал представитель ГУИН, попросивший не разглашать его имени.

По словам еще одного из заключенных колонии-поселения №51, сбежавший заключенный Олимжон Абдуллаев работал сварщиком в исправительном учреждении. Собеседник говорит, что причиной побега Абдуллаева стал принудительный труд.

– Один из начальников колонии обязал Олимжона каждый месяц отстегивать ему по 100 долларов. Он сказал Олимжону: «Если будешь платить, то будешь ходить здесь нормально». Олимжон был хорошим мастером. Он изготавливал металлические ворота. Его заставили каждый месяц изготавливать такие ворота. Но у Олимжона начали болеть глаза из-за постоянных сварочных работ. После этого он решился на побег. Он написал мне в Telegram'е, что сбежал, так как устал постоянных поборов. Я поверил ему. Потому что он отсидел 15 лет. Должен был выйти по УДО. Просто у бедняги закончилось терпение, – говорит один из заключенных.

Еще один из заключенных 51-й колонии-поселения говорит, что многим заключенным не хватает сил терпеть тиранию, которая царит в данной колонии-поселения. Он говорит, что у всех заключенных колонии-поселения изымаются паспорта. Однако сбежавший заключенный имел при себе паспорт.

По словам сотрудника ГУИН, сбежавший из колонии-поселения заключенный Олимжон Абдуллаев смог получить свой паспорт, «вступив в преступный сговор с сомнительными лицами». "Сейчас проверяется, почему информация о его побеге специально была доложена с опозданием. В настоящее время по данному факту в колонии-поселении №51 проводится служебная проверка", – сказал представитель ГУИН.