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  14 августа 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В монгольском аймаке Өвөрхангай открыли конно-спортивный дворец

CA-NEWS (MNG) -  На свое 20-летие монгольская федерация конного спорта и инструкторов по конному спорту «Саин Ноёны Хурд» сомона Уянга в аймаке Өвөрхангай инициировала и создала комплекс «Идол гордости и уважения».

Построенный в сотрудничестве с национальным советом и канцелярией губернатора сомона за счет средств, собранных от граждан, этот комплекс включает в себя статуи знаменитых конных дрессировщиков-брейторов сомона, в стиле уянгаской юрты, со статуей чингизида и княза Сайн Ноён Хана Намнансурэна и портретами известных лиц сомона.

Привязанность к лошадям у монгольского народа сохраняется и в эти дни. На национальном гербе Монголии изображен мчащийся конь. Во многих легендах и сказаниях воспета дружба человека с лошадью, например, «Хөхөө Намжилын домог», «Арвагар хээрийн домог», «Гуурьст морьны домог» и так далее. Когда монгольские племена объединились в единое Монгольское государство (XII-XIII век) коневодство было развито в широком размере.

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