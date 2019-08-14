В ООН призвали разрешить высадить на сушу 500 спасенных мигрантов, дрейфующих в открытом море

CA-NEWS (CA) - В Управлении ООН по делам беженцев (УВКБ) призывают правительства европейских стран немедленно разрешить высадить на берег 507 человек, недавно спасенных в Средиземноморье. Многие из них бежали из Ливии, где содержались в чудовищных условиях, передает служба новостей ООН.



Более 500 человек дрейфуют в Средиземном море на двух спасательных судах, не имея возможности высадиться на сушу. Они нуждаются в гуманитарной помощи и международной защите. Специальный посланник УВКБ в Средиземноморском регионе Венсан Коштель объясняет, что времени терять нельзя: «Надвигаются шторма и ситуация только ухудшится. Если мы в такой ситуации бросим людей, спасающихся от войны и насилия в Ливии, мы обречем их на новые страдания».

Многие европейские лидеры были потрясены недавними бомбардировками центра задержания в Ливии, в результате которых погибли 50 человек, а также гибелью на море 150 мигрантов, пытавшихся добраться до Европы. Это стало самой крупной трагедией произошедшей в Средиземноморье в течение двух последних лет.

Эти чувства должны вылиться в конкретные меры солидарности с теми, кто попал в беду, говорится в заявлении ООН.

Беженцы должны иметь возможность высадиться на сушу и получить убежище. За 2019 год в Средиземном море уже погибли или пропали без вести 600 человек. В ООН считают, что необходимо разработать более надежные и законные способы спасения беженцев, включая эвакуацию и переселение.

Напомним, что неделю назад правительство Италии ввело штрафы за спасение мигрантов на море и запретило судам НПО с мигрантами на борту швартоваться в итальянских портах. Парламент Италии решил придать этому акту силу закона, повысил размер штрафа и дал разрешение на автоматическую конфискацию судов. В ООН утверждают, что такие меры противоречат международным обязательствам Италии и приведут к росту случаев гибели людей на этом опасном маршруте.