В Таджикистане продлили срок перерегистрации сим-карт на ID-паспорта, - СМИ

CA-NEWS (TJ) - В Таджикистане продлен срок перерегистрации сим-карт мобильных телефонов на ID-паспорта, сообщил источник в правительстве. Ранее сообщалось о крайнем сроке – 15 августа.

Осведомленный источник сообщил 14 августа в беседе с Радио Озоди, что на сегодняшний день сотни тысяч абонентов не прошли процедуру перерегистрации сим-карт на паспорта нового образца.

Однако он не сообщил, до какого срока продлена кампания. По непроверенной информации, этот срок продлен еще на полгода. Мобильные операторы еще не проинформировали своих абонентов об этой новости.

В июле глава МВД Таджикистана Рамазон Рахимзода заявил на пресс-конференции о том, что правоохранительное ведомство направило запрос в правительство страны о продлении сроков перерегистрации, так как за полгода паспортные столы физически не успели выдать ID-паспорта для более чем 1 млн граждан.

Напомним, в феврале власти Таджикистана объявили о введении новых правил оформления сим-карт — только по паспортам образца 2014 года (ID-картам) и под наблюдением видеокамеры. 9 февраля правительство Таджикистана приняло постановление «О внесении изменений и дополнений в постановление правительства Таджикистана от 30 апреля 2016 года «О Порядке и требованиях подключения к сетям электрической связи и оказания услуг, связанных с ними», согласно которому граждане страны, у которых по паспортам образца 1996 года зарегистрированы сим-карты мобильных операторов страны, обязаны заменить старые паспорта на паспорта (ID-карты) образца 2014 года.

В документе установлен запрет на продажу и реализацию зарубежных сим-карт в Таджикистане и сим-карт таджикских операторов за рубежом. Несовершеннолетние с 16 лет могут приобретать сим-карты по письменному согласию родителей или опекунов.