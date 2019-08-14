В Шымкенте скончался 13 летний мальчик, лечившийся у целителя

Иллюстративное фото

CA-NEWS (KZ) - В Шымкенте скончался 13 летний мальчик, лечившийся у целителя. Вечером, 12 августа, примерно в 22.00 часов к дому №13 18 микрорайона подъехала машина скорой медицинской помощи, помощь медиков требовалась мальчику 2006 года рождения. Однако до прибытия медиков, ребенок скончался, передает otyrar.kz.



По одной из версий, ребенок мог погибнуть из-за того, что лечение перелома руки ему осуществлял народный целитель. Нетрадиционная медицина не только не принесла облегчения маленькому шымкентцу, но и погубила 13 летнего мальчика. На месте происшествия работала следственная группа Енбекшинского РОП.

Известно, что к целителю подростка привели сами родители.