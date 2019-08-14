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  14 августа 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Иностранным компаниям, снимающим фильм об Узбекистане, возместят часть расходов

CA-NEWS (UZ) -  С нового года правительство будет оплачивать иностранным компаниям часть стоимости кино-, теле- и видеофильмов, клипов, мультфильмов, аниме, рассказывающих об Узбекистане.

Как сообщается в указе президента Шавката Мирзияева "О мерах по дальнейшему развитию сферы туризма в республике Узбекистан", "часть затрат зарубежных кинокомпаний при создании аудиовизуальной продукции на территории Республики Узбекистан компенсируется за счет средств государственного бюджета в размере до 20 процентов от затрат, произведенных на территории республики, но не более 300 тысяч долларов США за единицу продукции". Стран СНГ подобная норма введена пока что только в Узбекистане.

Кроме того, компаниям, которые хотят снять художественные и документальные фильмы об истории и об исторических и легендарных личностях Узбекистана, будет предоставлен грант в размере 30 процентов, но не более 3 миллиардов сумов (около $333 тыс.) за фильм.

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