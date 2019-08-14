В Узбекистане зарегистрировали 672 абитуриента старше 50 лет

CA-NEWS (UZ) - Государственный центр тестирования заявил, что тысячи пожилых людей «подали документы на получение высшего образования в надежде стать студентами», так как в этом отменили возрастные ограничения для абитуриентов.

По состоянию на 13 августа число заявителей в возрасте до 25 лет составляет 862 977, в возрасте от 25 до 30 лет - 103 276, в возрасте 40-50 лет - 14 014 и 672 человека - в возрасте старше 50 лет.

В июле 80-летний Тухтамиш Султанов из Сурхандарьинской области был объявлен самым пожилым абитуриентом в Узбекистане.

Султанов подал документы сразу в два вуза - по направлению биологии в Самаркандский государственный университет и факультет медицины и педиатрии в Термезский филиал Ташкентской медицинской академии.

Ранее в Фергане 72-летняя женщина сдала документы сразу в три вуза.

67-летняя Шарофат Ташева из Кызылтепинского района Навоийской области стала абитуриенткой Навоийского государственного педагогического института по направлению "Родной язык и литература" .