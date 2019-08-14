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  15 августа 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Главбух и бухгалтер одной из госучреждений Минсельхоза подозреваются в присвоении и растрате

CA-NEWS (TJ) -  Главный бухгалтер и бухгалтер одного из учреждений министерства сельского хозяйства Таджикистана задержаны по подозрению в присвоении и растрате, передает Avesta.

В указанном преступлении подозреваются главбух госучреждения «Госкомиссия по испытанию видов сельхозкультур и их защиты» Минсельхоза Кушокова Мавлуда Сафаровна и бухгалтер данного учреждения Махмадшоева Манижа Вазировна.

Отмечается, что будучи на указанных должностях с января 2017 года по май 2019 года указанные должностные лица преднамеренно вводили ложные данные в соответствующие документы и подделывали электронные листы о заработной плате, и тем самым присвоили в общей сложности 96,4 тыс. сомони.

В отношении М.Кушоковой и М.Махмадшоевой было возбуждено уголовное дело по статьям 245 (присвоение или растрата и 323 (Служебный подлог) УК РТ, ведется следствие.

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