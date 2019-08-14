В Монголии для документального фильма эксперты музея сделали копии наскальных рисунков

CA-NEWS (MNG) - В Монголии эксперты музея с 4 по 10 августа делали копии наскальных рисунков Можоо в аймаке Увс и снимали окружающие наскальные картины и памятники для документального фильма.

Документация велась специалистами музея, группой по сохранению и реставрации Национального центра культурного наследия во главе с директором центра Г. Энхбатом и директором местного музея Ш. Цэдэнбалом.

Эксперты ознакомились с состоянием консервации и защиты наскальных рисунков Их-Шар, Бужаа и Можоо и объекта для жертвоприношений тюркского периода и сделали их копии.

Наскальные рисунки задокументированы, поскольку они размыты из-за природных факторов, таких как солнце, ветер и дикая природа.

Наскальные рисунки Можоо относятся к эпохе мезолита, около 12000-7000 гг. до н.э.