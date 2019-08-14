РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  15 августа 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Монголии для документального фильма эксперты музея сделали копии наскальных рисунков

CA-NEWS (MNG) -  В Монголии эксперты музея с 4 по 10 августа делали копии наскальных рисунков Можоо в аймаке Увс и снимали окружающие наскальные картины и памятники для документального фильма.

Документация велась специалистами музея, группой по сохранению и реставрации Национального центра культурного наследия во главе с директором центра Г. Энхбатом и директором местного музея Ш. Цэдэнбалом.

Эксперты ознакомились с состоянием консервации и защиты наскальных рисунков Их-Шар, Бужаа и Можоо и объекта для жертвоприношений тюркского периода и сделали их копии.
Наскальные рисунки задокументированы, поскольку они размыты из-за природных факторов, таких как солнце, ветер и дикая природа.

Наскальные рисунки Можоо относятся к эпохе мезолита, около 12000-7000 гг. до н.э.

68756260_469821077188305_7378065193831497728_n

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Токаев провел совещание по экономическим вопросам Казахстана
  • Шавкат Мирзиёев принял президента АБИИ Цзинь Лицюна
  • Главбух и бухгалтер одной из госучреждений Минсельхоза подозреваются в присвоении и растрате
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×