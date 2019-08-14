Учёные назвали неуязвимую для рака группу крови

CA-NEWS (CA) - Шведские ученые-медики назвали группу крови, которая неуязвима перед раком. Выяснилось, что наименьшее число заболевших столь опасным заболеванием среди тех людей, у которых I группа крови, передает МедикФорум.

Ученые Каролинского института в Швеции начали свое исследование полвека тому назад. Они наблюдали за больными в клиниках Великобритании. На протяжении 35 лет было исследовано более миллиона пациентов. В ходе экспериментов было установлено, что люди с первой группой крови наименее всего подвержены раковым заболеваниям.

Что касается людей с другими группами крови, то ученые пришли к выводу, что люди, у которых II группа крови чаще всех болеют раком желудка, а обладатели III и IV групп крови чаще всех болеют раком поджелудочной железы.

По словам ученых, основные причины развития раковых опухолей – это алкоголь, употребление табака, а так же противовоспалительные нестероидные препараты.

Ранее специалисты американского Национального центра биотехнологической информации установили, что обладатели I группы крови чаще остальных подвержены гастритам и язвенным формам заболеваний.