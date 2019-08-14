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  15 августа 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Президент Узбекистана подписал закон о приватизации земли

CA-NEWS (UZ) -  Президент Шавкат Мирзиёев подписал Закон «О приватизации земельных участков несельскохозяйственного назначения», который был одобрен Сенатом в мае.

В соответствии с законом, приватизация земельных участков производится в форме выкупа земельных участков, находящихся на правах постоянного пользования либо пожизненного наследуемого владения, а также продажи земельных участков через электронный онлайн-аукцион.

Земельные участки могут быть приватизированы гражданами и юридическими лицами — резидентами Узбекистана.

Закон определяет виды земельных участков, не подлежащих приватизации. в числе которых расположенные на территориях, не имеющих утвержденных и опубликованных схем планировки; на которых расположены месторождения полезных ископаемых, стратегические объекты государственной собственности, не подлежащие приватизации и др.

Закон вступит в силу с 1 марта 2020 года.

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