После строительства АЭС в Узбекистане рыбу из озера Тузкан можно будет есть, - эксперты

CA-NEWS (UZ) - В начале августа этого года в непосредственной близости от крупнейшей в России по установленной мощности действующей атомной электростанции, Ленинградской АЭС, прошёл Международный фестиваль Госкорпорации «Росатом» по рыбной ловле.

Главным посылом фестиваля стало укрепление международного сотрудничества между странами, а также наглядная демонстрация безопасности атомных станций для флоры и фауны близлежащих водоемов.

В мероприятии принимали участие экологи, которые в процессе взвешивания рыбы проводили дозиметрический контроль. «Многолетние наблюдения, которые ведёт Ленинградская АЭС в 30-километровой зоне, показывают, что какого-либо влияния на окружающую среду она не оказывает», - отметила начальник отдела охраны окружающей среды Ленинградской АЭС Александра Ткачева.

Вопрос экологического состояния водоёмов в зоне строительства первой в Узбекистане АЭС волнует узбекистанцев с конца мая этого года, когда агентство «Узатом» сообщило, что территория озера Тузкан в Джизакской области выбрана приоритетной площадкой размещения атомной электростанции в Узбекистане. В интернете пользователи активно начали обсуждать экологические риски, в том числе влияние будущего энергообъекта на водные ресурсы.

В конце июня текущего года первый заместитель министра энергетики и гендиректор агентства «Узатом» Журабек Мирзамахмудов в ходе пресс-конференции в Ташкенте успокоил журналистов и общественность, заметив, что экологическая обстановка в районе будущей атомной электростанции даже улучшится из-за более строгого мониторинга.

Как отметил глава «Узатома», никакого вреда природным ресурсам и экологии станция не несет, более того, опыт эксплуатации в других странах показывает, что в подобных объектах есть позитивные для экологии моменты.

«Воды для выработки пара и охлаждения станции потребуется не больше, чем потребляют наши нынешние тепловые электростанции. При этом в атмосферу или в сточные воды никаких вредных выбросов не будет. Рядом с территорией АЭС можно будет жить, работать, отдыхать, купаться, ловить рыбу. К тому же, жесткий мониторинг экологической ситуации позволит обеспечить защиту окружающей среды на еще более высоком уровне», — заверил Мирзамахмудов.

По его словам, успешный опыт эксплуатации АЭС в России и Европе уже доказал эффективность этого вида энергии и технологий по сбережению природных ресурсов.

По мнению эксперта из Узбекистана, директора Центра исследовательских инициатив «Ma'no» Бахтиёра Эргашева, своевременная информированность населения в вопросе экологической безопасности водоёмов близ АЭС является необходимостью, продиктованной временем.

«Если будет открытая, прозрачная и доступная для населения информационная площадка, сайт, где будет доступна информация по результатам постоянного мониторинга о реальном состоянии воды в озере, для меня не будет проблем в том, чтобы есть рыбу, выловленную из этого озера. Но я должен получать информацию. Вы знаете, я учился пять лет в Уральском государственном университете, в Свердловске (ныне Екатеринбург). Возле города построена Белоярская АЭС. Еще в 60-ые годы. И ничего. Жили, учились, рыбу кушали. Конечно, были разговоры, сплетни о радиационном фоне. И плохо то, что тогда не было открытой и доступной информации о состоянии фона в городе. Это вело к разным кривотолкам. И чтобы этого не было - нужна постоянно действующая, доступная для людей система информирования. Объективная, которой бы люди доверяли. Это главное», - отметил Бахтиёр Эргашев.

В настоящее время в России в зонах наблюдения вокруг всех АЭС созданы автоматизированные системы контроля радиационной обстановки (АСКРО), позволяющие не только органам власти, но и любому желающему оценить ситуацию вокруг атомных станций и других ядерно- и радиационно опасных предприятий атомной отрасли.

Отметим, что в июне текущего года в Узбекистане на общественное обсуждение был вынесен проект постановления Кабинета Министров «О мерах по совершенствованию Единой государственной системы прогнозирования, раннего выявления и реагирования на радиационные аварии». Документ предусматривает внедрение Комплексной программы по созданию и организации деятельности Единой государственной автоматизированной системы мониторинга радиационной обстановки (далее – ЕГАСМРО) на территории Республики Узбекистан на 2020 – 2024 годы.

По данным научно-информационного центра Межгосударственной координационной водохозяйственной комиссии Центральной Азии (НИЦ МКВК), проводившего исследования в Арнасайской системе озер, в ней водится 26 видов рыб. В процентном отношении промысловые рыбы составляют 48,15%. В основном – это сазан, толстолобик, сом, судак и змееголов.

Напомним, что Узбекистан планирует построить по проекту «Росатома» первую в регионе АЭС, состоящую из двух энергоблоков суммарной мощностью 2,4 ГВт. Реализовать инициативу намерены до 2028 года. Финансироваться проект будет за счет собственных средств Узбекистана и государственного кредита России.

АЭС будет состоять из двух энергоблоков ВВЭР-1200 поколения "3+" мощностью 1200 МВт каждый, которые отвечают всем требованиям по безопасности Международного агентства по атомной энергии. После ее ввода Узбекистан сможет снизить выбросы углекислого газа в атмосферу до 14 миллионов тонн и оксидов азота на 36 тысяч тонн.

В результате запуска станции Узбекистан будет ежегодно экономить 3,7 миллиарда кубометров природного газа. Даже если экспортировать сэкономленный газ без его переработки, в страну будет поступать 550-600 миллионов долларов в год.

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Справка:

Озеро Тузкан находится в Джизакской области в 56 км к северо-востоку от Джизака и расположено в крайней восточной части пустыни Кызылкумы. В рейтинге, подготовленном изданием Kommersant.uz в 2017 году, Тузкан вошёл в двадцатку прекрасных мест в Узбекистане, которые стоит посетить. Озеро имеет древнее естественное происхождение, в отличие от других озер Арнасайской системы.

По данным Государственного налогового комитета, на которого правительство страны в 2018 году возложило обязательство создания рыбопитомников и инкубационных цехов на территории Айдаро-Арнасайской системы, в прошлом году в системе озер планировалась добыча более 18,8 тыс тонн рыбы. По официальному прогнозу, в 2018 году в Узбекистане планировалось произвести порядка 150 тысяч тонн рыбы.