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  15 августа 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Топливо из АЭС в Узбекистане планируют перерабатывать в России

CA-NEWS (UZ) -  Россия будет перерабатывать отработавшее топливо атомной электростанции (АЭС), которую построят в Узбекистане. При этом хранить радиоактивные отходы впоследствии планируют на территории республики, сообщила пресс-служба агентства по развитию атомной энергетики "Узатом".

«Планируется, что отработавшее топливо будет перевозиться в Российскую Федерацию для переработки», — говорится в сообщении «Узатома». Специалисты планируют извлекать из топлива весь ценный ядерный материал в ходе переработки, а остатки в твердом состоянии возвращать в Узбекистан.

По данным "Узатома", такой порядок предусмотрен рядом международных соглашений, участниками которых являются Узбекистан и Россия.

В соответствии с межправительственным соглашением вопросы обращения с ОЯТ и радиоактивными отходами (РАО) определят отдельными соглашениями и контрактами. "Каждая страна должна хранить свои радиоактивные отходы на своей территории", - отмечает "Узатом".

В строительстве АЭС возле озера Тузкан в Джизакской области участвует российская госкорпорация Росатом, которая намерена построить комплекс из двух энергоблоков. Соглашение о сотрудничестве осенью 2018 года подписали премьер-министр России Дмитрий Медведев и глава правительства Узбекистана Абдулла Арипов.

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