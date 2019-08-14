«Работаем за еду»: Российские артисты поделились впечатлениями от поездки в Туркменистан

CA-NEWS (TM) - Сергей Лазарев, Нюша и Зара недавно вернулись из Туркменистана. Российские звезды принимали участие в гала-концерте, который стал финалом первого Каспийского экономического форума.

Еще в Туркменистане Сергей Лазарев делился своими эмоциями и благодарил публику за теплый прием. Но не только на концерте были рады российским звездам, провожая их домой, не забыли вручить и колоритные подарки.

В качестве гостинцев исполнителям передали ткани, местные сладости и, конечно же, дыни. Принимающая сторона не скупилась, а россияне не отказывались: в итоге звезды привезли почти два десятка бахчевых культур.

Подарками звезды явно остались довольны и похвастались презентами прямо в аэропорту после прохождения таможенного контроля.

«Теперь работаем исключительно за еду. Вот такое количество дынь, текстиля, фруктов. Это подарки», — шутит Сергей Лазарев.

Короткие ролики, которые появились в stories, полны эмоций. Нюша и Зара тоже очень довольны подарками и с радостью благодарят гостеприимную Туркменистан, пишет OA.