В рамках Каспийского форума Туркменистан установил очередной рекорд Гиннесса по уроку экологии

CA-NEWS (TM) - В преддверии Каспийского экономического форума, в городе Туркменбаши 8 августа прошел самый массовый урок по экологии, который получил Сертификат Книги рекордов Гиннеса. В масштабной лекции приняли участие три тысячи человек, сообщили Хроники Туркменистана.

35-минутную лекцию на тему «Экология и устойчивое развитие» провел профессор кафедры географии Туркменского государственного университета имени Махтумкули Аманкули Махтумов, сообщает Orient.

Рекорд фиксировала команда Книги Рекордов Гиннесса во главе с Шейдой Субаши. Всего было три условия для его установления: опытный в сфере экологии лектор, непрерывное нахождение всех зарегистрированных участников в зале и продолжительность урока более 30 минут.

Сертификат должны были вручить туркменской стороне 11 августа, однако государственные СМИ об этом не сообщили.

В Туркменистане установлено уже около 20 рекордов Гиннеса. Последний раз страна получила Сертификат Книги 28 июня текущего года в Ахале за «Первый в мире завод по производству бензина из природного газа».

Страна уже получала награду за самый массовый урок. 1 июня 2018 года по приказу президента Гурбангулы Бердымухамедова в Ашхабаде прошел тренинг по велоспорту, который представители Книги рекордов Гиннеса объявили «самым массовым просветительским уроком по велоспорту в мире».

Отметим, что команда авторов американского шоу The Last Week Tonight, которое вышло 11 августа, испекла самый большой в мире «мраморный» пирог с изображением падающего с лошади президента Туркменистана и также подала заявку на регистрацию этого достижения в Книгу Гиннесса. Однако им в этом отказали.