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  15 августа 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Казахстане появится академия Елбасы

CA-NEWS (KZ) -  В Казахстане появится академия Елбасы, сообщает пресс-секретарь первого президента Айдос Укибай в Twitter.

- В целях скоординированной реализации задач при Фонде Первого Президента создается специальная организация "Академия Елбасы", которая выступит оператором по управлению реализации новой инициативы "Eл үміті", - написал Айдос Укибай.

Цель инициативы "Eл үміті" - это содействие в поиске и поддержке талантливых детей и молодежи в Казахстане и проживающих за границей.

"В рамках данной инициативы мы хотим максимально охватить молодое поколение страны, учесть их особенности, таланты, научный и лидерский потенциал, а также постараться дать каждому возможность равного старта в дальнейшей самореализации", - говорил исполнительный директор Фонда первого президента Асет Исекешев

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