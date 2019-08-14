В Казахстане появится академия Елбасы

CA-NEWS (KZ) - В Казахстане появится академия Елбасы, сообщает пресс-секретарь первого президента Айдос Укибай в Twitter.



- В целях скоординированной реализации задач при Фонде Первого Президента создается специальная организация "Академия Елбасы", которая выступит оператором по управлению реализации новой инициативы "Eл үміті", - написал Айдос Укибай.

Цель инициативы "Eл үміті" - это содействие в поиске и поддержке талантливых детей и молодежи в Казахстане и проживающих за границей.

"В рамках данной инициативы мы хотим максимально охватить молодое поколение страны, учесть их особенности, таланты, научный и лидерский потенциал, а также постараться дать каждому возможность равного старта в дальнейшей самореализации", - говорил исполнительный директор Фонда первого президента Асет Исекешев



