В Узбекистане пользователи будут нести ответственность за комментарии в соцсетях

CA-NEWS (UZ) - В Агентстве по информации и массовых коммуникаций (АИМК) сообщили об ответственности СМИ, блогеров, модераторов групп в социальных сетях и мобильных мессенджерах за комментарии пользователей. Об этом заявил глава агентства Комил Алламжонов. Текст опубликован на сайте агентства.

Алламжонов обратил внимание, что в Узбекистане сейчас много делается для поддержки СМИ и блогеров. Это приводит к их популяризации в обществе, постепенному превращению в четвертую власть.

«Надо признать, что сегодня каждый владелец смартфона начинает свой день с посещения социальных сетей или чтения новостей. Все мы, таким образом, хотим или нет, оказываемся под влиянием информационного поля. Кто-то на этом поле участник, кто-то жертва, а кто-то наблюдатель», — сказал Алламжонов.

Он отметил, что, учитывая количество пользователей мобильных телефонов (более 20 млн), АИМК, будучи ответственным органом в сфере информационной политики, не может остаться в стороне и пустить этот вопрос на самотек, так как речь идет о мире и спокойствии государственности и народа, процветании страны.

Алламжонов отметил, что в последнее время выросло количество случаев, когда под новостями и публикациями в социальных сетях в большом количестве появляются деструктивные комментарии, содержащие оскорбления, клевету, мат.

«Такие комментарии оказывают негативное воздействие на граждан, приводят к формированию дезинформации и появлению слухов среди населения. Самое плохое, что это, в основном, организовывает группа троллей или фейков. Появляется вопрос, какую цель они преследуют», — сказал Алламжонов.

Он отметил, что, к сожалению, это проблема не только Узбекистана, но и всего мира, а также напомнил, что общественные беспорядки, как правило, организовывают именно с помощью этих ресурсов. Глава АИМК обратил внимание, что весь мир жестко борется с этим.

«На самом деле, здесь только одно решение. Это — обеспечение в обществе верховенства закона, повышение правовой грамотности и культуры», — сказал Алламжонов.

«Одним словом, мы хотим напомнить, что отныне СМИ, блогеры и модераторы групп в социальных сетях и мобильных мессенджерах несут ответственность не только за свои материалы, но и за комментарии», — сказал Алламжонов.

Речь идет о деструктивных комментариях, которые представляет угрозу государственной информационной безопасности, содержат оскорбления, клевету и другое. СМИ, блогеров и модераторов групп попросили не пропускать их и удалять.