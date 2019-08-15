В Монголии отозвана лицензия компании, осуществляющей добычу полезных ископаемых из-за конфликта депутата и премьер-министра, - СМИ

справа премьер Хурэлсүх и слева депутат Чойжилсурэн

CA-NEWS (MNG) - 12 августа премьер-министр Монголии Ухнаагийн Хурэлсух дал поручение отозвать лицензию компании «Саут гоби коэл транс» (South Gobi Coal Trans LLC) на добычу полезных ископаемых на территории особо охраняемой зоны.

Ряд монгольских СМИ называют эту ситуацию "войной" между действующим премьер-министром и депутатом Чойжилсурэном. Так как считается, что компания ООО «Саус Гоби Коул Транс» принадлежит депутату парламента Чойжилсурэну.

На заседании Кабмина Монголии, состоявшемся 14 августа, было принято решение о выделении в общей сложности 896,5 тыс.га земли особо охраняемым районам природных заповедников Тост и Тосон-Бумба, с расширением предыдущей границы на 154,3 тыс.га.

По словам министра окружающей среды и туризма Н.Цэрэнбата, постановление правительства от 14 марта 2017 года об установлении границ заповедника в настоящее время отменено.

Рабочая группа во главе с заместителем премьер-министра У. Энхтувшиным, министром юстиции и внутренних дел Т. Нямдорджем, министром горнодобывающей и тяжелой промышленности Д. Сумъяабазаром, главой секретариата Кабинета министров Л. Оюун-Эрдэнэ и министром окружающей среды и туризма Н. Цэрэнбат была создана для проведения инспекций по всем лицензиям на разработку и добычу полезных ископаемых с целью выявления нарушений в их деятельности.

Премьер-министр У. Хурэлсух 12 августа созвал срочное заседание, чтобы дать поручение министру окружающей среды и туризма Н. Цэрэнбату об установлении границ Тоста и горного природного заповедника Тосон-Бумба и изучении всех лицензий, выданных на деятельность по добыче и разведке месторождений. Он также распорядился отозвать специальную лицензию на добычу полезных ископаемых, принадлежащую ООО «Саус Гоби Коул Транс», осуществляющему добычу полезных ископаемых в районе гор Тост и Тосон Бумба в сомоне Гурван-Тэс аймака Өмнөговь. По его приказу специализированная инспекционная служба и сотрудники правоохранительных органов прекратили свою деятельность и взяли под охрану территорию шахты компании.