69 мигрантов из Узбекистана могли отравиться в Самарской области крысиным ядом

CA-NEWS (UZ) - 69 мигрантов из Узбекистана могли отравиться крысиным ядом. По словам и.о. главного врача тольяттинской городской больницы №1 Леонида Разливинских, препарат, из-за которого пострадали люди, пока точно не установлен и исследования могут продолжаться еще долго.

Предположительно, пациенты отравились препаратом из группы дикумаринов. Это вещество - антикоагулянт, снижает вязкость крови и ее свертываемость, используется в крысиных ядах, и животные погибают от множественных кровотечений, пишет «Волга Ньюс».

По данным на 14 августа, в токсикологическом отделении горбольницы №1 на лечении находится 41 из 44 поступивших с отравлением. Им оказывается вся необходимая помощь, причем врачи приезжают из Самары и даже Москвы.

Напомним, 17 июня в больницы Тольятти и столицы 63-го региона доставили 69 граждан Узбекистана, которые приехали в наш регион заниматься сельским хозяйством. Им был поставлен диагноз «Отравление неустановленным веществом».

Ранее сообщалось о том, что этим больным мигрантам нужна финансовая помощь для продолжения длительного лечения в России. Узбекистанцы ежедневно нуждаются в переливании крови, а для этого требуются дополнительные средства. Мигранты находились в РФ на законных основаниях и имели трудовые договора. После сообщения об отравлении консульство Узбекистана в Казани сообщало, что покроет все расходы, связанные с лечением граждан Узбекистана. ​Однако мигранты сообщили, что с того дня сотрудники Генконсульства больше не навещали отравившихся мигрантов.



