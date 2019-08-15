В какой стране больше всего женщин-парламентариев?

CA-NEWS (CA) - В Европейском регионе число женщин-парламентариев растет, и лидируют здесь скандинавские страны. Но в местных органах власти женщины по-прежнему составляют меньшинство: один из самых низких показателей отмечается в Грузии – 13 процентов. Зато в Беларуси доля женщин на высоких должностях составляет 48 процентов, передает служба новостей ООН.



В Европейской экономической комиссии ООН проанализировали ситуацию за последние шесть лет и пришли к выводу, что среди 36 стран, входящих в Европейский регион, наибольшее количество женщин-парламентариев - в Скандинавии и Западной Европе (соответственно, 40 процентов и более 30 процентов). Особенно резко - больше, чем на 10 процентов - увеличились показатели в Италии, Франции и Албании. Эксперты относят это на счет изменений законодательства. А вот в Хорватии, Узбекистане и Латвии доля женщин в законодательных органах сократилась.

На фоне общей тенденции роста числа женщин во властных органах, на местном уровне картина другая: там женщины по-прежнему в меньшинстве. Только четыре страны достигли нормы в 40 процентов или превысили ее: это Беларусь (48 процентов, Исландия – 46 процентов, Швеция – 44 процента и Франция – 40 процентов. Меньше всего женщин в местных органах власти в Турции – 10 процентов, а также Грузии и Румынии – по 13 процентов в каждой.

Вопрос равного участия женщин в политике и принятии решений будет рассматриваться в октябре на региональной конференции «Пекин + 25». В 2020 году исполняется 25 лет со времени принятия Пекинской декларации и Платформы действий. В этих исторических документах впервые была признана важная роль женщин в построении процветающего общества и намечены меры по расширению возможностей женской половины человечества. Участники предстоящей встречи в Женеве проанализируют, чего удалось достичь со времени Пекинской конференции и что еще предстоит сделать для обеспечения гендерного равноправия.