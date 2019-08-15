В Казахстане диагностика онкозаболеваний станет бесплатной

CA-NEWS (KZ) - В Казахстане диагностика онкологических заболеваний в Казахстане станет бесплатной. Специалисты утверждают, что рак можно победить. В рамках обязательного медицинского страхования врачи планируют повысить количество излечившихся и сравняться по показателям с европейскими странами, сообщает Первый канал "Евразия".

В Казахстане около 185 тысяч онкобольных. Ежегодно регистрируют почти 35 тысяч новых случаев заболевания. Примерно 60% пациентов удается выявить на начальной стадии недуга. По словам директора института онкологии и радиологии, все необходимое лечение больные получают бесплатно. Однако есть дорогостоящие диагностические процедуры, за которые им пока все еще приходится платить.

- В рамках обязательного медицинского страхования будет выделено на следующий год 35 млрд тенге на обеспечение пациентов химиотерапией, таргетной терапией, на проведение молекулярно-генетических исследований. Для пациентов это уже будет проводиться бесплатно, - рассказала директор казахского научно-исследовательского института онкологии и радиологии Диляра Кайдарова.

Вместе с тем по направлению от онколога пациенты получат возможность бесплатного обследования на аппаратах МРТ и КТ. Это позволит выявлять заболевания на первом этапе и безотлагательно приступать к лечению. Сейчас шансы на выздоровление у таких больных в Казахстане примерно 50%, в Европе около 70%. Но с новыми диагностическими возможностями этот показатель увеличится.