РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  15 августа 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Казахстане диагностика онкозаболеваний станет бесплатной

CA-NEWS (KZ) -  В Казахстане диагностика онкологических заболеваний в Казахстане станет бесплатной. Специалисты утверждают, что рак можно победить. В рамках обязательного медицинского страхования врачи планируют повысить количество излечившихся и сравняться по показателям с европейскими странами, сообщает Первый канал "Евразия".

В Казахстане около 185 тысяч онкобольных. Ежегодно регистрируют почти 35 тысяч новых случаев заболевания. Примерно 60% пациентов удается выявить на начальной стадии недуга. По словам директора института онкологии и радиологии, все необходимое лечение больные получают бесплатно. Однако есть дорогостоящие диагностические процедуры, за которые им пока все еще приходится платить.

- В рамках обязательного медицинского страхования будет выделено на следующий год 35 млрд тенге на обеспечение пациентов химиотерапией, таргетной терапией, на проведение молекулярно-генетических исследований. Для пациентов это уже будет проводиться бесплатно, - рассказала директор казахского научно-исследовательского института онкологии и радиологии Диляра Кайдарова.

Вместе с тем по направлению от онколога пациенты получат возможность бесплатного обследования на аппаратах МРТ и КТ. Это позволит выявлять заболевания на первом этапе и безотлагательно приступать к лечению. Сейчас шансы на выздоровление у таких больных в Казахстане примерно 50%, в Европе около 70%. Но с новыми диагностическими возможностями этот показатель увеличится.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Угрозу селевого схода подтвердили в акимате Алматы
  • Путешествие по миру миллиардеров, - Le Monde
  • «Работаем за еду»: Российские артисты поделились впечатлениями от поездки в Туркменистан
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×