С приближением сильного тайфуна в Японии отменены 347 авиарейсов
- Азия и мир, общество
- 10:10, 15 августа 2019
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CA-NEWS (CA) - По приблизительным подсчетам, авиакомпании в Японии отменят в четверг выполнение 347 внутренних рейсов в связи с приближением к западной части страны сильного тайфуна №10, передает NHK.
Большинство отмен произойдет на авиалиниях, связывающих с остальной частью страны регион Кюсю. По состоянию на 6 часов вечера в среду, авиакомпания Japan Airlines отменила 92 авиарейса, Japan Air Commuter - 25 рейсов, Japan Transocean Air - 2, All Nippon Airways - 105, Star Flyer - 9, Skymark Airlines - 77, Peach Aviation - 35 и Spring Japan - 2 авиарейса.
В авиакомпаниях отмечают, что число отмененных авиарейсов будет расти, и рекомендуют пассажирам проверять самые свежие сведения на вебсайтах.