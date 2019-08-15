В Таджикистане милиционеры помогли попавшему в беду туристу из Австралии

CA-NEWS (TJ) - В отделение туристической милиции МВД Таджикистана за помощью по телефону обратился гражданин Италии Верни Освальдо Сомило, 1959 года рождения, и сообщил, что на автодороге «Худжанд-Душанбе» у него потерялся рюкзак, а также сломался его мотоцикл.

В результате сотрудники туристической милиции оказали правовую и практическую помощь иностранному туристу, отремонтировали его мотоцикл и на служебной машине довезли его до пограничного пункта города Пенджикент.