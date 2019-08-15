Итоги экономического сектора Казахстана за прошедшие 7 месяцев текущего года

CA-NEWS (KZ) - Министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев доложил президенту Касым-Жомарту Токаеву о развитии энергетической отрасли по итогам 7 месяцев, сообщает управление информации и коммуникаций министерства энергетики РК.

Согласно докладу объем добычи нефти составил 52,23 млн. тонн, исполнение к плану 101,2%.

В том числе на долю трех крупных проектов приходится 31,6 млн. тонн (на Кашагане – 7,2 млн. тонн, Тенгизе – 17,5 млн. тонн, Карачаганаке – около 6,9 млн. тонн).

С июня т.г. на Кашагане после капитального ремонта объем добычи вышел на стабильно высокий уровень порядка 380 тысяч баррелей в сутки, а текущий темп добычи нефти позволяет выполнить годовой план в объеме 89 млн.тонн.

Также в секторе производства нефтепродуктов достигнут положительный баланс. Объем переработки составил 9,58 млн.тонн с ростом к прошлогоднему периоду на 3,1%. Производство нефтепродуктов выросло по бензинам на 10,8%, дизтопливу на 7,8%, авиатоплива в 2,2 раза.

В результате на розничном рынке с начала года наблюдалось снижение цен, основная доля снижения приходится на бензин марки АИ-92 до 6%.

Необходимо отметить, что в текущем году Казахстан стал нетто-экспортером по автобензину за пределы ЕвразЭС до 70 тыс. тонн по марке Аи-92, до 15 тыс. тонн по марке Аи-95 ежемесячно.

По итогам прошедших 7 месяцев объем добычи газа составил 33,1 млрд. куб. метров или 101,8% к плану.

Производство товарного газа – 19,6 млрд. куб. метров или 104,8% к плану. На внутреннем рынке обеспечена стабильность цен на газ и не допускается необоснованный рост. Уровень газификации страны достиг 49,7%, доступ к газу имеют порядка 9 млн. человек.

В ходе встречи Министр обратил внимание и на нефтехимическую отрасль, и доложил о ряде последовательных работ.

Производство битума составило 464 тыс.тонн или 103% к плану.

Важным событием этого года в отечественной нефтегазохимии является начало промышленного производства ароматических углеводородов (бензола, параксилола) на Атырауском НПЗ. За первое полугодие произведено 95 тыс. тонн ароматических углеводородов, которые направлены на экспорт (Россия).

Также на встрече министр информировал Президента о привлекаемых инвестициях в сферу энергетики.

В нефтедобыче основной прирост инвестиций в объеме 44,5 млрд. долларов США приходится на реализацию трех крупных проектов: Проект будущего расширения Тенгиза (38 млрд. долл. США), Проекты продления уровня добычи на Карачаганаке (4,5 млрд. долл. США).

Так, Проект будущего расширения Тенгиза позволит достигнуть качественный скачок в добыче, а именно повысить ежегодный уровень сразу на 12 млн. тонн с 2023 года.

В нефтегазохимической отрасли находятся на реализации 8 инвестиционных проектов с общей стоимостью 12,3 млрд. долларов США.

При этом, проекты Полипропилен и Полиэтилен самые крупные проекты производства полимеров среди стран ближнего зарубежья. Объем инвестиций по двум проектам составляет 9 млрд. При строительстве создается не менее 3000 рабочих мест и на этапе эксплуатации - 1000 постоянных.

Строительство по проекту Полипропилен идет по графику и завершится в 2021 году.

Необходимо отметить, что на сегодняшний день налажена работа по устойчивому развитию сферы возобновляемой энергетики. Оказываемые меры господдержки вызывают активный интерес инвесторов. На сегодня подписано 82 РРА контракта с объемом инвестиций в 2 млрд. долларов США.

До конца года суммарная мощность объектов ВИЭ увеличится с 733 (77 ообъектов) до 967 МВт (85 объектов). В 2020 году количество ВИЭ планируется довести до 95 (1483 МВт), в 2021 году до 119 (это 2096 МВт).

В заключении Президент дал положительную оценку развитию сферы энергетики, а также поручил и в дальнейшем сохранять сформированную устойчивость в данном направлении.