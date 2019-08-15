В Узбекистане повысили цены на электричество, газ и бензин

CA-NEWS (UZ) - В Узбекистане с 15 августа вступают в силу новые цены на электричество, природный газ, бензин и дизельное топливо.

Как сообщается в Телеграм-канале Министерства юстиции Узбекистана, с 15 августа цена кубометра природного газа, отпускаемого населению при наличии счетчиков, составит 380 сумов или $0,04 (сейчас — 320 сумов, рост — 18,7%). При отсутствии счетчиков кубометр газа, отпускаемого на приготовление пищи и горячее водоснабжение, будет стоить 660 сумов или $0,07 (сейчас — 553, +19,3%), на отопление — 380 сумов или $0,04 (сейчас — 320, +18,7%).

Килограмм сжиженного газа, реализуемый населению для потребления в быту, будет стоить 1120 сумов ($0,12) вместо нынешних 950 сумов (17,8%).

Стоимость 1 кВт·ч электроэнергии для бытовых потребителей увеличивается с 250 до 295 сумов или $0,03 (+18%).

Новые цены на бензин с 15 августа в Узбекистане:

АИ-80 — 4 500 сумов за литр или $0,5 (+500 сумов);

Дизельное топливо — 5400 сумов за литр или $0,6 (+600 сумов);

Дизельное топливо ЭКО — 5700 сумов за литр или $0,63 (+1200 сумов).

В последний раз стоимость бензина и дизельного топлива, а также на газ и электроэнергию повышалась в стране в ноябре прошлого года.

Напомним, что с 1 августа минимальный размер заработной платы, а также размеры пенсии, стипендии и пособия в Узбекистане повысились на 10%.