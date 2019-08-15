8 трёхсменных школ будет работать в Нур-Султане в этом году

CA-NEWS (KZ) - Дефицит мест в столичных школах составит 17 тысяч мест в 2019-2020 годах. Об этом в кулуарах Правительства рассказал аким Нур-Султана Алтай Кульгинов, передаёт корреспондент BNews.kz.

"Сейчас 108 школ имеется в столице, из них 87- это государственные школы, остальные частные, и 4 республиканских. На сегодняшний момент мы ожидаем, что к 1 сентября пойдут 24 тысячи детей. Для сравнения скажу, что в прошлом году на 1 сентября было 18 тысяч детей в первых классах. Поэтому, как видим, количество участников растёт. Поэтому сейчас наблюдается у нас нехватка мест на 17 тысяч мест. На 1 сентября ожидаем, что будет 8 трёхсменных школ", - рассказал Алтай Кульгинов.

Согласно комплексному плану развития столицы, в ближайшие 5 лет планируется построить 37 новых школ.

"Поэтому мы должны ориентироваться не только на республиканский бюджет. Недавно мы на инвестиционном совете поддержали 11 частных школ. Это за счёт частных инвестиций, поэтому мы будем всемерно решать этот вопрос. В этом году на 1 сентября 8 школ, из них 5 пристроек и 3 новых школы сроятся. Это обеспечит 5 тысяч новых мест в школах", - добавим аким.

На вопрос о том, что делать родителям, которые не могут отдать ребёнка в школу по месту жительства из-за нехватки мест, Кульгинов ответил, что за один месяц этот вопрос не решить.

"Поэтому мы строим 8 новых школ. Факт остаётся фактом – 17 тысяч дефицит имеется. Поэтому всё это за один месяц мы не решим. Согласно плану будем действовать. (…) Это не от человека зависит, это реальные естественные обстоятельства, что столица сейчас притягивает (людей, - прим. автора). Миграционное сальдо положительное, демографическое сальдо положительное. Буквально 5 лет назад сколько жителей было здесь? Сейчас уже 1,1 млн. Количество населения растёт очень быстро", - заключил Алтай Кульгинов.