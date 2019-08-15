В Навои устроили самосуд над молодыми людьми, угрожавшим девушке ножом

CA-NEWS (UZ) - В Telegram-каналах распространили видео, где изображены трое молодых людей, ставшие жертвами самосуда.

На видео видно, как у троих, сидящих на полу парней, избито в кровь лицо. Голос за кадром допрашивает их. Судя по задаваемым вопросам, парней обвиняют в угрозе ножом незнакомой девушке. На видео избитые молодые люди сообщают, что среди них нет виноватых в происшествии.

Предположительно, инцидент имел место в Хатырчинском районе Навоийской области, сообщили местные СМИ.