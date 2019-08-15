В Навои устроили самосуд над молодыми людьми, угрожавшим девушке ножом
- Узбекистан, происшествия
- 11:02, 15 августа 2019
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CA-NEWS (UZ) - В Telegram-каналах распространили видео, где изображены трое молодых людей, ставшие жертвами самосуда.
На видео видно, как у троих, сидящих на полу парней, избито в кровь лицо. Голос за кадром допрашивает их. Судя по задаваемым вопросам, парней обвиняют в угрозе ножом незнакомой девушке. На видео избитые молодые люди сообщают, что среди них нет виноватых в происшествии.
Предположительно, инцидент имел место в Хатырчинском районе Навоийской области, сообщили местные СМИ.