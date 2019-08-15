В Таджикистане родственники девушки избили и пытались живьём закопать её парня. Позже он повесился

CA-NEWS (TJ) - Хусрав, 23-летний юноша из села Батош под городом Турсунзаде влюбился в девушку из соседнего села по имени Санам. Она пригласила его на свидание в полночь. В этот момент влюбленных застали отец и братья девушки. Они избили Хусрава арматурой, а потом выкопав яму, бросили туда парня, насыпали землу до района горла и потребовали жениться на Санам, угрожая, в ином случае закопать его живьем. Парень испугавшись за свою жизнь согласился, но вернувшись домой, повесился, сообщает Ахбор со ссылкой на местное издание Оила.



Об этой истории поведала Гулсифат из Турсунзаде. Она рассказала, что Хусраву было 23 лет и он проживал в селе Батош. Хусрав влюбился в Санам, девушку из соседнего села.

"Отец и братья Санам также не стерпели "такое бесчестие" и решили по-своему наказать парня. Они сперва сильно избили Хусрава арматурой, а потом вырыли яму, куда бросили его. Они засыпали его землей аж до горла, после чего потребовали жениться на Санам, угрожая, что в ином случае, пойманного Меджнуна будут закопать живьем в этой яме", - рассказывает "Оила".

Хусрав испугавшись за свою жизнь принял их условия и его отпустили. Но вернувшись домой, парень в 4 часа следующего утра повесился в коровнике отцовского дома.

Сейчас в этом деле разбираются следственные органы.