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  15 августа 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Нелегалов осудят за бунт в красноярском СИЗО для иностранцев. Один из них гражданин Таджикистана

CA-NEWS (TJ) -  Шестеро иностранцев предстанут перед судом в деле о массовых беспорядках. Преступление они совершили прошлой весной: мужчин без гражданства и одного гражданина Таджикистана разместили в центре временного содержания иностранных граждан. Они оказались недовольны условиями и подняли бунт, сообщает trk7.

- Своими действиями обвиняемые дестабилизировали порядок содержания в ЦВСИГ 94 лиц, создали угрозу жизни и здоровью большого числа людей, что повлекло нарушение общественного порядка и общественной безопасности, а также причинили ГУ МВД России по Красноярскому краю имущественный ущерб, - рассказывают в краевом СК.

Мятежники устроили массовые погромы. Один из шестерки по приказу главаря поджигал вещи. Однако серьезного пожара удалось избежать. Около двадцати иностранцев забаррикадировались в комнате, разбили камеры и подожгли матрасы.

- Основным требованием участников было улучшение условий содержания и скорейшая депортация на родину, - сообщили тогда в СК.

Бунт пресекли спецподразделения полиции. Теперь мужчин обвиняют по нескольким частям уголовной статьи 212. Им может грозить длительное лишение свободы – по одной из частей статьи предусмотрено до 10 лет тюрьмы. Документы следователи отправили в суд.

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