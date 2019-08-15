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  15 августа 2019
Центральноазиатская новостная служба
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КамАЗ поставит в Туркменистан 2 тысячи грузовых машин

CA-NEWS (TM) -  КамАЗ в течение ближайших трех лет поставит в Туркменистан почти 2 тыс. единиц автотехники различной модификации. Более 800 автомобилей из этого числа планируется поставить до конца текущего года, сообщает пресс-служба КамАЗа.

Кроме того, компания собирается открыть в различных велаятах Туркменистана четыре отделения Учебно-сервисного центра «КамАЗ », действующего в республике с 2008 года.

Как сообщалось ранее, Туркменистан является одним из крупных и стабильных рынков сбыта грузовых автомобилей и спецтехники «КамАЗ », которые задействованы в различных отраслях народного хозяйства республики. С учетом высокого спроса на камазовские грузовики в этом регионе в июле 2008 года в Ашхабаде был открыт учебно-сервисный центр «КамАЗ » площадью более 5 тыс. кв.м.

Помимо поставки автотехники и ее полного техобслуживания, включая диагностику и капитальный ремонт, на базе центра организовано обучение туркменских специалистов: преподаются особенности устройства, эксплуатации, технического обслуживания, диагностики и текущего ремонта автотехники «КамАЗ».

Напомним, КамАЗ имеет в Туркменистане дилерскую сеть, представленную в Балканабаде, Мары, Дашаузе и Туркменабаде.

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