Пассажирский Airbus совершил аварийную посадку в Подмосковье

CA-NEWS (CA) - Airbus А321 компании «Уральские авиалинии», который вылетел рейсом U6178 Москва—Симферополь, совершил аварийную посадку в Подмосковье. На борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. По предварительным данным, при жесткой посадке пострадало десять человек, в том числе трое детей, передает "Ъ".



В Росавиации сообщили, что А321 при взлете столкнулся со стаей чаек и сел в кукурузном поле на отдалении более 1 км от ВПП. Приземление было произведено с убранным шасси, перед приземлением экипаж выключил двигатели. В МЧС сообщили, что причина аварийной посадки — отказ правого двигателя, который загорелся после попадания в него птицы.

«Лайнер направлялся в Симферополь. После вылета через 15 минут совершил жесткую посадку в поле»,— сказал источник «Интерфакса». «Самолет сел на брюхо в поле вблизи деревни Рыбаки, это в 3–5 км от взлетно-посадочной полосы аэропорта Жуковский»,— сказал источник ТАСС.

Следственный комитет возбудил дело о нарушении правил безопасности полетов, прокуратура начала проверку, для расследования сформирована специальная комиссия, в состав которой входят представители Росавиации.

Отметим, что лайнер Airbus A321 (бортовой номер VQ-BOZ) уже попадал в ЧП. 24 января 2013 года при выполнении рейса Шарм-эль-Шейх—Казань, заходя на второй круг при посадке в аэропорту столицы Татарстана, самолет задел курсовой маяк. В результате у воздушного судна были повреждены фюзелаж, элементы правого закрылка и стоек шасси, а также гондола правого двигателя. На борту тогда находились 228 пассажиров и членов экипажа, никто из них не пострадал.

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