Глава МИД Узбекистана посетит Туркменистан
- Туркменистан, политика
- 12:32, 15 августа 2019
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CA-NEWS (TM) - 16 августа министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов посетит с рабочим визитом Туркменистан.
Как сообщила пресс-служба МИДа, Камилов примет участие в очередном раунде межмидовских консультаций на уровне глав внешнеполитических ведомств двух стран.
Напомним, что предыдущий раунд двусторонних межмидовских консультаций проходил в сентябре прошлого года в Ашхабаде.