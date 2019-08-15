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  15 августа 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Глава МИД Узбекистана посетит Туркменистан

CA-NEWS (TM) -  16 августа министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов посетит с рабочим визитом Туркменистан.

Как сообщила пресс-служба МИДа, Камилов примет участие в очередном раунде межмидовских консультаций на уровне глав внешнеполитических ведомств двух стран.

Напомним, что предыдущий раунд двусторонних межмидовских консультаций проходил в сентябре прошлого года в Ашхабаде.

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