Глава МИД Узбекистана посетит Туркменистан

CA-NEWS (TM) - 16 августа министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов посетит с рабочим визитом Туркменистан.

Как сообщила пресс-служба МИДа, Камилов примет участие в очередном раунде межмидовских консультаций на уровне глав внешнеполитических ведомств двух стран.

Напомним, что предыдущий раунд двусторонних межмидовских консультаций проходил в сентябре прошлого года в Ашхабаде.