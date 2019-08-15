Катаджак и Хөөмий на фестивале в Монреале

CA-NEWS (MNG) - Мультикультурное шоу инуитов и монгольского горлового пения Хөөмий стало кульминацией вечера на Первом народном фестивале в Монреале на прошлой неделе. Фестиваль проводился с 7 по 14 августа. Каждый вечер публика могла услышать местных и международных исполнителей.

Известный композитор Катя Макдисси-Уоррен создала хор, сочетающий в себе музыку предков Katajjaq (горловое пение инуитов) и Хөөмий (горловое пение монголов), в рамках межкультурного шоу, которое также включало китайскую, японскую, арабскую и турецкую музыку.

Общество современной музыки в Квебеке (The Société de Musique Contemporaine du Quebec-SMCQ) организовало совместное мероприятие на Площади фестивалей.

Горловое пение — техника пения с необычной артикуляцией в глотке или гортани, характерная для традиционной (особенно культовой) музыки монгольских народностей. Обычно монгольское горловое пение состоит из основного тона (низкочастотного «жужжания») и верхнего голоса, который движется по тонам натурального звукоряда (обычно используются 4 — 13 обертоны).

Обертоны хорошо слышны, когда компоненты звука усиливаются путём изменения формы резонирующих полостей рта, горла и глотки. Это позволяет певцу издавать одновременно несколько тонов.

Горловое пение инуитов, или катаджак, является формой музыкального представления, уникально встречающейся среди инуитов. Традиционная форма состоит из двух женщин, которые поют дуэты в тесной лицом к лицу без инструментального сопровождения, в развлекательном конкурсе, чтобы увидеть, кто может пережить другого; тем не менее, одна из самых известных практик жанра, Таня Тагак, выступает в качестве сольного исполнителя. Аналогичная форма, называемая рекухкара, когда-то практиковалась среди айнов Хоккайдо, Япония.