РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  15 августа 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Катаджак и Хөөмий на фестивале в Монреале

CA-NEWS (MNG) -  Мультикультурное шоу инуитов и монгольского горлового пения Хөөмий стало кульминацией вечера на Первом народном фестивале в Монреале на прошлой неделе. Фестиваль проводился с 7 по 14 августа. Каждый вечер публика могла услышать местных и международных исполнителей.

Известный композитор Катя Макдисси-Уоррен создала хор, сочетающий в себе музыку предков Katajjaq (горловое пение инуитов) и Хөөмий (горловое пение монголов), в рамках межкультурного шоу, которое также включало китайскую, японскую, арабскую и турецкую музыку.

Общество современной музыки в Квебеке (The Société de Musique Contemporaine du Quebec-SMCQ) организовало совместное мероприятие на Площади фестивалей.

Горловое пение — техника пения с необычной артикуляцией в глотке или гортани, характерная для традиционной (особенно культовой) музыки монгольских народностей. Обычно монгольское горловое пение состоит из основного тона (низкочастотного «жужжания») и верхнего голоса, который движется по тонам натурального звукоряда (обычно используются 4 — 13 обертоны).

Обертоны хорошо слышны, когда компоненты звука усиливаются путём изменения формы резонирующих полостей рта, горла и глотки. Это позволяет певцу издавать одновременно несколько тонов.

Горловое пение инуитов, или катаджак, является формой музыкального представления, уникально встречающейся среди инуитов. Традиционная форма состоит из двух женщин, которые поют дуэты в тесной лицом к лицу без инструментального сопровождения, в развлекательном конкурсе, чтобы увидеть, кто может пережить другого; тем не менее, одна из самых известных практик жанра, Таня Тагак, выступает в качестве сольного исполнителя. Аналогичная форма, называемая рекухкара, когда-то практиковалась среди айнов Хоккайдо, Япония.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • В аэропортах Узбекистана введут режим «открытое небо» при перевозке граждан иностранных государств
  • 4 нефтяника на вахте в Атырау заразились ВИЧ
  • Интерактивная карта погоды по Центральной Азии на 15 августа
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×