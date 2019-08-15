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  15 августа 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Два таджикистанца умерли во время хаджа

CA-NEWS (TJ) -  Во время хаджа в Саудовской Аравии умерли два гражданина Таджикистана. Об этом сообщил «Авеста» пресс-секретарь Комитета по делам религии, регулированию народных традиций, торжеств и обрядов республики Афшин Муким.

По его словам, паломники скончались из-за болезни. Им было под семьдесят лет, их похоронили в Мекке.

Саудовская Аравия выделила для Таджикистана хадж-квоту в 5 тыс. мест. Первая группа паломников отправилась в КСА ночью 22 июля.

Ранее сообщалось, что в Таджикистане в этом году отмечен «недобор» квоты на совершение обряда «хадж».

Отмечалось, что квота, выделенная Таджикистану для совершения паломничества в сезоне «Хадж-2019» не выполнена. Это, прежде всего, связано с экономическим положением граждан.

Напомним, в прошлом году хадж совершили 6 тыс. таджикистанцев. В текущем году стоимость «хаджа» составляет 35 тыс. 138 сомони. В прошлом году «хадж» стоил 33,4 тыс. сомони.

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