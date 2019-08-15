Степной пожар в Алматинской области, длившийся 2 недели, ликвидирован

CA-NEWS (KZ) - С 3 августа сотрудники Жаркентского лесного хозяйства совместно с сотрудниками местных исполнительных органов, РГП «Казавиалесоохрана», АО «Казавиаспас», ДЧС Алматинской области вели борьбу с тушением степного пожара в горной местности на участках Арасан, Оркенсай, Куели, Койтас Панфиловского района Алматинской области, возникшего в следствии загорания сухой травы, сообщает ДЧС Алматинской области.



В ликвидации пожара ежедневно были задействованы порядка 50 человек и 3 вертолета АО «Казавиаспас». В городе Талдыкорган на базе ДЧС Алматинской области и на месте пожара функционировали оперативные штабы.

С помощью вертолетов с использованием водно-сливного устройства на очаги возгораний в период с 6 по 12 августа совершено 84 сброса воды с общим объемом 252 куб.м.

Площадь пожара на участках «Оркенсай», «Куели», «Койтас» Талдинского сельского округа земли госземзапаса ориентировочно составила 455 га. Площадь пожара на территории гослесфонда ориентировочно составила 17 га. Общая площадь природного пожара ориентировочно составила 472 га.

Степной пожар локализован в 11 часов 15 минут 13 августа и ликвидирован в 11 часов 40 минут 15 августа.