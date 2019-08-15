Двое граждан Узбекистана погибли в ДТП в Туркестанской области Казахстана

- Узбекистан, происшествия
- 13:59, 15 августа 2019
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CA-NEWS (UZ) - Три человека погибли в результате дорожно-транспортного происшествия 14 августа на автотрассе Алматы-Ташкент-Термез в Туркестанской области РК.
По информации Генерального консульства Узбекистана в Алматы, рано утром 14 августа на автотрассе Алматы-Ташкент-Термез в Туркестанской области Казахстана произошло дорожно-транспортное происшествие. В аварии погибли три человека, в том числе 2 пассажира – гражданки Узбекистана.
По факту ДТП возбуждено уголовное дело и ведется следствие.
Генконсульство Узбекистана взяло ситуацию на контроль и помогает родным погибших в решении консульско-правовых и организационных вопросов транспортировки тел женщин на родину.
Это второй трагический инцидент с гражданами Узбекистана, который произошел на этой трассе в августе текущего года.
Напомним, что 2 августа грузовик, направлявшийся в Шымкент по автотрассе Алматы-Ташкент-Термез в Туркестанской области, выехал на противоположную полосу движения. В результате автомобиль столкнулся с легковой машиной "Ауди" и "КамАЗом".
В результате на месте аварии погибли четыре человека, включая двух граждан Узбекистана. Третий узбекистанец скончался позднее в больнице.