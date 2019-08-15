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  15 августа 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Таджикистане реализация проекта по укреплению инфраструктуры для устойчивости к природным рискам завершится в 2023 году

CA-NEWS (TJ) -  Реализация проекта «Укрепление критически важной инфраструктуры для обеспечения устойчивости к природным рискам» завершиться в 2023 году. Как сообщили «Авеста» в профильные ведомства, проект финансируется Международной Ассоциацией Развития (Всемирный банк), которая выделила на эти цели $50 млн., 50% из которых являются грантовыми средствами.

Проект состоит из четырех компонентов, которые также включают в себя строительство восемнадцати автомобильных мостов в Горно-Бадахшанской автономной области, укрепление 31 км берега вдоль рек в четырех районах Хатлонской области.

Срок реализации проекта 2018-2023 годы. Срок обслуживания и погашения долга по этому проекту 2023-2055 годы.

Проект также предусматривает создание кризисного Центра для управления (оповещения) чрезвычайных ситуаций.

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