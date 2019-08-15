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  15 августа 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Европейский Союз выразил надежду на реформу тюрем в Узбекистане после закрытия "Жаслыка"

CA-NEWS (UZ) -  Европейский союз приветствовал закрытие тюрьмы "Жаслык". Об этом сообщается в заявлении ЕС, опубликованном 14 августа. «Это шаг к лучшему управлению в тюрьмах», - говорится в официальном заявлении.

ЕС также заявил, что ожидает ожидает реформы в пенитенциарной системе и реформ против жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания.

В заявлении ЕС отмечается надежда на расширение полномочий Омбудсмена по осуществлению функции Национального превентивного механизма в соответствии с лучшим международным опытом.

"Доверие как иностранных, так и внутренних экономических операторов к проводимым реформам и их готовность инвестировать в экономику Узбекистана зависит от постоянного прогресса в этой области. ЕС готов поддержать такие события, которые в дальнейшем поднимут наши отношения на новый уровень", - говорится в заявлении.

Напомним, что решением президента Шавката Мирзиёева от 2 августа 2019 года специализированная колония № 19, известная в народе как "Жаслык", была закрыта.

Международные правозащитные организации многие годы выражали обеспокоенность по поводу применения пыток в этой колонии по отношению к заключённым.

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