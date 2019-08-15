Дефицит воды может привести к массовой миграции и войнам. Какие 17 стран мира в наибольшей степени страдают от отсутствия воды?

- Кыргызстан, общество
- 15:55, 15 августа 2019
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- Обновлено: 16:55, 15 августа 2019
CA-NEWS (KG) - Почти четверть населения мира, испытывающая чрезвычайно высокий дефицит воды, живет в 17 странах мира, говорится в докладе института мировых ресурсов (World Resource Institute — WRI).
Список этих 17 стран: Катар, Израиль, Ливан, Иран, Иордания, Ливия, Кувейт, Саудовская Аравия, Эритрея, ОАЭ, Бахрейн, Сан-Марино, Индия, Пакистан, Туркменистан, Оман. Всего в отчет вошли 164 страны мира.
Страны центральной Азии в рейтинге по острому дефициту воды:
(чем выше в списке, тем страна больше нуждается в воде)
16 место: Туркменистан — 4, 04 (балла);
25 место: Узбекистан — 3, 82;
38 место: Кыргызстан — 3, 31;
51 место: Таджикистан — 2,65;
60 место: Казахстан — 2,16.
Сельское хозяйство, промышленность и города потребляют в среднем 80 процентов доступных поверхностных и подземных вод в среднем за год в 17 наиболее пострадавших странах.
В атласе водных рисков института мировых ресурсов (WRI) оценивается недостаток воды, риски засухи и паводков:
*снизу справа имеется шкала от 0 до 5. Чем выше тем больше водных рисков.
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«Водный стресс - это самый большой кризис, о котором никто не говорит. Его последствия очевидны в виде отсутствия продовольственной безопасности, конфликтов и миграции, а также финансовой нестабильности», - отмечает генеральный директор WRI Эндрю Стир.
Страны по уровню дефицита воды:
*снизу справа имеется шкала от 0 до 5. Чем выше цифра, тем выше уровень дефицита воды.
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Также отмечается, что когда спрос конкурирует с предложением, даже небольшие потрясения, засухи, которые возникают из-за изменения климата, могут привести к ужасным последствиям, таким как недавние водные кризисы в Кейптауне, Сан-Паулу и Ченнаи.
Учёные предупреждают, что нехватка водных ресурсов может привести к конфликтам и миграции миллионов людей, а также стать дестабилизировать политическую ситуацию.
В недавнем докладе межправительственной комиссии по изменению климата говорится, что рациональное использование земельных ресурсов поможет сократить выбросы парниковых газов, которые вызывают глобальное потепление. Замедление глобального потепления, в свою очередь, спасет почвенный покров Земли от эрозии, а человечество - от голода.
Его авторы также предлагают кардинально изменить рацион питания, в том числе потреблять меньше мяса.