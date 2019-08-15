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  15 августа 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Дефицит воды может привести к массовой миграции и войнам. Какие 17 стран мира в наибольшей степени страдают от отсутствия воды?

CA-NEWS (KG) -  Почти четверть населения мира, испытывающая чрезвычайно высокий дефицит воды, живет в 17 странах мира, говорится в докладе института мировых ресурсов (World Resource Institute — WRI).

Список этих 17 стран: Катар, Израиль, Ливан, Иран, Иордания, Ливия, Кувейт, Саудовская Аравия, Эритрея, ОАЭ, Бахрейн, Сан-Марино, Индия, Пакистан, Туркменистан, Оман. Всего в отчет вошли 164 страны мира.

Страны центральной Азии в рейтинге по острому дефициту воды:

(чем выше в списке, тем страна больше нуждается в воде)

16 место: Туркменистан — 4, 04 (балла);

25 место: Узбекистан — 3, 82;

38 место: Кыргызстан — 3, 31;

51 место: Таджикистан — 2,65;

60 место: Казахстан — 2,16.

Сельское хозяйство, промышленность и города потребляют в среднем 80 процентов доступных поверхностных и подземных вод в среднем за год в 17 наиболее пострадавших странах.

В атласе водных рисков института мировых ресурсов (WRI) оценивается недостаток воды, риски засухи и паводков:

*снизу справа имеется шкала от 0 до 5. Чем выше тем больше водных рисков.

*открыть фото для увеличения изображения

Screenshot_2019-08-15 Aqueduct Water Risk Atlas

«Водный стресс - это самый большой кризис, о котором никто не говорит. Его последствия очевидны в виде отсутствия продовольственной безопасности, конфликтов и миграции, а также финансовой нестабильности», - отмечает генеральный директор WRI Эндрю Стир.

Страны по уровню дефицита воды:

*снизу справа имеется шкала от 0 до 5. Чем выше цифра, тем выше уровень дефицита воды.

*открыть фото для увеличения изображения

Screenshot_2019-08-15 Aqueduct Country Ranking

Также отмечается, что когда спрос конкурирует с предложением, даже небольшие потрясения, засухи, которые возникают из-за изменения климата, могут привести к ужасным последствиям, таким как недавние водные кризисы в Кейптауне, Сан-Паулу и Ченнаи.

Учёные предупреждают, что нехватка водных ресурсов может привести к конфликтам и миграции миллионов людей, а также стать дестабилизировать политическую ситуацию.

В недавнем докладе межправительственной комиссии по изменению климата говорится, что рациональное использование земельных ресурсов поможет сократить выбросы парниковых газов, которые вызывают глобальное потепление. Замедление глобального потепления, в свою очередь, спасет почвенный покров Земли от эрозии, а человечество - от голода.

Его авторы также предлагают кардинально изменить рацион питания, в том числе потреблять меньше мяса.

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