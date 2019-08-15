Нацбанк: Валютных резервов у Казахстана более чем достаточно

CA-NEWS (KZ) - Национальный банк Казахстана располагает более чем достаточным объемом валютных активов на тот случай, если ему потребуется участвовать на валютном рынке, но сейчас необходимости в этом нет, сообщила директор департамента монетарных операций Национального Банка Казахстана Алия Молдабекова, передает Zakon.kz.

По информации Нацбанка, с начала года золотовалютные резервы сократились с 30,9 млрд долларов до 27,7 млрд долларов. Сокращение произошло за счет валютной части резервов, так называемых активов в свободно конвертируемых валютах.

По словам Алии Молдабековой, снижение объема валютных активов произошло в связи с рядом факторов: обслуживание и погашение государственного внешнего долга, включая погашение внешних обязательств организациями квазигосударственного сектора; погашение сделок "валютный своп" с БВУ, когда Национальный Банк возвращал банкам доллары в обмен на тенге. Кроме того, на сокращение валютной части резервов повлияло уменьшение объема средств банков второго уровня на счетах в Национальном банке, вследствие дедолларизации вкладов, а также сокращения объема валютных депозитов в БВУ за счет оттока средств некоторых клиентов на зарубежные счета. В то же время портфель золота в составе резервов с начала года в стоимостном выражении вырос на 3,1 млрд долларов.

Директор департамента монетарных операций не подтверждает муссирующиеся в обществе предположения, что снижение валютных активов связано с интервенциями Нацбанка на бирже.

- Мы открыто публикуем данные о проводимых операциях на валютном рынке. Нетто-объем операций с начала 2019 года равен нулю. Как известно, Национальный Банк придерживается политики рыночного формирования обменного курса тенге, но сохранил за собой право вмешиваться в этот процесс для сглаживания резких колебаний и стабилизации рынка, - отметила она.

По ее словам, этим правом Нацбанк воспользовался в марте после заявления Елбасы Нурсултана Назарбаева о сложении им полномочий Президента Казахстана.

- Тогда для стабилизации рынка и удовлетворения временно возросшего спроса на валюту мы продали 304 млн долларов. Но до конца месяца мы откупили этот объем и в результате сохранили нейтральное участие на валютном рынке. Таким образом, говорить о том, что снижение валютных активов связано с поддержкой Нацбанком обменного курса тенге абсолютно неверно, - подчеркнула представитель регулятора.

Она также обратила внимание на то, что текущего уровня золотовалютных резервов достаточно для покрытия более семи месяцев импорта, тогда как, согласно мировой практике, для финансирования оттока средств при реализации негативных сценариев центральному банку достаточно иметь резервы, эквивалентные трем месяцам импорта товаров и услуг.

- Даже если Национальному банку потребуется участвовать на валютном рынке для стабилизации ситуации, текущего объема резервов более чем достаточно, - подчеркнула она.

Вместе с тем Алия Молдабекова рассказала о стабильном росте золотого запаса страны за счет реализации Нацбанком приоритетного права покупки всего аффинированного золота, которое производится в Казахстане.

- По этой причине наши золотые резервы постоянно растут. Но помимо наращивания самих запасов в хранилищах растет и цена на золото. С начала года цена выросла с 1287 до 1503 долларов за унцию, - отметила она.

Представитель Нацбанка пояснила, что рост цены на золото был вызван опасениями инвесторов по поводу ослабления мировой экономики и эскалации торговой войны между США и Китаем.

- А золото считается надежным активом, и в моменты нестабильности на внешних рынках инвесторы, в первую очередь центральные банки, предпочитают нейтрализовывать свои риски покупкой золота. Интересный факт: с 2011 года Нацбанк выкупил порядка 260 тонн золота и вышел на 15-е место в мире по запасам этого драгоценного металла. Надеемся, что в перспективе наша страна войдет в топ-10 стран по этому показателю, - заключила Алия Молдабекова.