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  15 августа 2019
Центральноазиатская новостная служба
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UzAuto Motors попросила сообщать о случаях вымогательства при покупке автомобилей

CA-NEWS (UZ) -  Компания UzAuto Motors обратилась к потенциальным покупателям с призывом предотвратить коррупцию при продаже автомобилей.

Как отмечается в обращении компании, на сегодняшний день в продаже у официальных дилеров имеются договора на все цвета и комплектации автомобилей, производимых компанией UzAuto Motors.

“Если Вы столкнулись со случаями вымогательства в виде предъявления причин об отсутствие договоров на покупку той или иной модели автомобиля или длительными сроками поставки просим вас незамедлительно обращаться в Call-центр компании по номеру 78 141 77-77", - говорится в сообщении.

Сообщается, что с целью предотвращения подобных негативных ситуаций и обеспечения прозрачности при продаже автомобилей на сегодняшний день в компании действует мобильное приложение Uzavtosavdo.

"С помощью данного приложения клиент имеет возможность прослеживать свой номер очереди и количество автомобилей, имеющихся в наличии у дилера. Если в приложении нет необходимого вам автомобиля, заказ отправляется непосредственно на автомобильный завод. Приложение Uzavtosavdo позволяет покупателю прослеживать все процессы с самого начала, узнавать о датах прибытия и получения автомобиля", - отмечает автопроизводитель.

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