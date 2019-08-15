Бывший пресс-секретарь погранвойск Таджикистана осужден на 15 лет

CA-NEWS (TJ) - Экс-начальник пресс-центра Главного управления погранвойск Госкомитета национальной безопасности (ГКНБ) Таджикистана Мухаммадджон Улугходжаев приговорен к 15 годам лишения свободы. Он признан виновным в измене государству.

Источник, близкий к следствию, сообщил 15 августа в беседе с Радио Озоди, что военная коллегия Верховного суда страны огласила приговор 14 августа.

Гособвинитель 9 августа потребовал приговорить Улугходжаева к 20 годам заключения. По словам источника, осужденный имеет право в течение 10 дней обжаловать приговор суда. Уголовному делу в отношении Мухаммаджона Улугходжаева был присвоен гриф секретности, в связи с чем следственные и судебные органы никак не комментировали его, передает Радио Озоди.

29 июля, в первый день судебного заседания Майрам Улугходжаева, супруга экс-пресс-секретаря погранвойск Таджикистана, выразила надежду на справедливый судебный процесс.

«Свою службу в погранвойсках мой супруг нес честно и верно, по совести и мы надеемся, что суд рассмотрит его дело объективно», - сказал она тогда.

Улугходжаев был задержан 10 апреля по подозрению в передаче секретных документов некоей иностранной организации. Другие детали дела не известны. Следствие по данному делу вели следователи Генеральной прокуратуры и ГКНБ Таджикистана.

Спустя 10 дней после ареста Улугходжаева, его мать Зебо Улугходжаева сообщила Радио Озоди, что 16 апреля сотрудники спецслужб произвели обыск в квартире его сына, особенной проверке подвергся персональный компьютер. В чем обвиняют Мухаммаджона, ей также не сообщили.

Тем временем коллеги Мухаммаджона Улугходжаева отзываются о нем как об ответственном работнике.

Улугходжаев – выпускник физического факультета Технологического университета Таджикистана. Ранее он работал в ИА «Азия-Плюс» и техническим сотрудником пресс-центра министерства обороны Таджикистана. С 2009 года работал в погранвойсках ГКНБ.